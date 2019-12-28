قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

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رام الله - دنيا الوطن

طالبت قائمة توظيف 2019 في قطاع غزة، نواب المجلس التشريعي، ووكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، بالتدخل لحل مشكلتهم في التوظيف، ومنحهم حقهم في الدور الوظيفي، بعد انتقال عدد من المُدرسين للعمل في وكالة الغوث الدولية (أونروا).



وأصدرت قائمة توظيف 2019، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: "هنا صوت الحق والضمير، صوت الشباب الذين سهروا وتعبوا وأنهكهم انتظار السنوات، صوت الدور الوظيفي 2019، نذيع عليكم البيان الأول فيما يتعلق بشواغر الوظائف التعليمية في مؤسسات وزارة التربية والتعليم-غزة، وهي في ثلاثة بنود، كل بيان يتحدث في بندٍ مختلف".



وأوضحت القائمة أن البند الأول أن "المعلمون الذين استقالوا من مدارس الحكومة وانتقلوا إلى مدارس الوكالة" مبينة أنه قد وصلت الأخبار أن الوزارة ستقوم باستبدال فقط عقود الحكومة 2017 و2018 و2019 من هؤلاء بعقود من الدور الوظيفي، وهذا نرفضه رفضاً قاطعاً، ونستنكر سياسة التمييز والتفريق، الجميع ترك شاغراً، وجب على الوزارة أن تسده من الدور الوظيفي 2019.



وقالت القائمة: "نستنكر أي قول بالجملة يتحدث عن أي نقص في الميزانية، فالوزارة والمالية والحكومة بشكل عام لن يكلفها هذا الأمر شيء، لأنه في الأصل توجد اعتمادات مالية للسابقين يجب نقلها فقط لللاحقين من اصحاب الدور، وهذا هو الأمر الطبيعي و البديهي، فنرفض فيه الالتفاف أو التمييز، ماعدا ذلك فهو سحق وقهر لشباب الوطن الذين استحقوا أدوارهم المتقدمة بتعبهم الشديد وصبرهم العنيف لذلك نطالب كل الجهات المختصة أن تدعم هذا الاتجاه و هذا الرأي لأنه هو الحق ولأنه هو الأمانة الموكلة لأصحاب الشأن، الأمر غير إعجازي وغير مكلف، عملية استبدال فقط للأسماء".



وختمت قائمة الدور الوظيفي، بيانها، بالقول: "كل العجب أن نجد الوزارة يزعجها هذا الأمر وتجلس تحسب فيه وتقدّر وهو لا يحتاج كل ذلك التفكير منها.. ادعموا الشباب ولا تُزهقوهم حقهم الواجب"، وفق تعبيرها.



إلى ذلك، طالبت الخريجة نادين الريس، بما اسمته الحق الوظيفي من الاختيارات النهائية للتوظيف لزملائها الذي خاضوا اختبارات ونجحوا فيها، موضحة أنه طالما تقدمت الوكالة إلى بعض مدرسي الحكومة بعقود للعمل لديها، فالطبيعي حدوث شاغر.



وقالت نادين لـ"دنيا الوطن": إن هذه الشواغر تؤثر على المدرسة برمتها، أكاديميًا وتعليميًا وتوظيفيًا، لذا فمن الطبيعي أن يتم اللجوء إلى قائمة الدور الوظيفي للاختيار منها، بدلًا من اللجوء إلى حلول أخرى غير منطقية، وليست عادلة، فيما طالبت كل الأشخاص المتواجدين في قائمة الدور الوظيفي لرفع قضيتهم ونشرها حتى الحصول على الحقوق الوظيفية والتوظيفية كاملة.