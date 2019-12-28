شؤون فلسطينية

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالبت قائمة توظيف 2019 في قطاع غزة، نواب المجلس التشريعي، ووكيل وزارة التربية والتعليم زياد ثابت، بالتدخل لحل مشكلتهم في التوظيف، ومنحهم حقهم في الدور الوظيفي، بعد انتقال عدد من المُدرسين للعمل في وكالة الغوث الدولية (أونروا).

وأصدرت قائمة توظيف 2019، بيانًا صحفيًا، قالت فيه: "هنا صوت الحق والضمير، صوت الشباب الذين سهروا وتعبوا وأنهكهم انتظار السنوات، صوت الدور الوظيفي 2019، نذيع عليكم البيان الأول فيما يتعلق بشواغر الوظائف التعليمية في مؤسسات وزارة التربية والتعليم-غزة، وهي في ثلاثة بنود، كل بيان يتحدث في بندٍ مختلف".

وأوضحت القائمة أن البند الأول أن "المعلمون الذين استقالوا من مدارس الحكومة وانتقلوا إلى مدارس الوكالة" مبينة أنه قد وصلت الأخبار أن الوزارة ستقوم باستبدال فقط عقود الحكومة 2017 و2018 و2019 من هؤلاء بعقود من الدور الوظيفي، وهذا نرفضه رفضاً قاطعاً، ونستنكر سياسة التمييز والتفريق، الجميع ترك شاغراً، وجب على الوزارة أن تسده من الدور الوظيفي 2019.

وقالت القائمة: "نستنكر أي قول بالجملة يتحدث عن أي نقص في الميزانية، فالوزارة والمالية والحكومة بشكل عام لن يكلفها هذا الأمر شيء، لأنه في الأصل توجد اعتمادات مالية للسابقين يجب نقلها فقط لللاحقين من اصحاب الدور، وهذا هو الأمر الطبيعي و البديهي، فنرفض فيه الالتفاف أو التمييز، ماعدا ذلك فهو سحق وقهر لشباب الوطن الذين استحقوا أدوارهم المتقدمة بتعبهم الشديد وصبرهم العنيف لذلك نطالب كل الجهات المختصة أن تدعم هذا الاتجاه و هذا الرأي لأنه هو الحق ولأنه هو الأمانة الموكلة لأصحاب الشأن، الأمر غير إعجازي وغير مكلف، عملية استبدال فقط للأسماء".

وختمت قائمة الدور الوظيفي، بيانها، بالقول: "كل العجب أن نجد الوزارة يزعجها هذا الأمر وتجلس تحسب فيه وتقدّر وهو لا يحتاج كل ذلك التفكير منها.. ادعموا الشباب ولا تُزهقوهم حقهم الواجب"، وفق تعبيرها.

إلى ذلك، طالبت الخريجة نادين الريس، بما اسمته الحق الوظيفي من الاختيارات النهائية للتوظيف لزملائها الذي خاضوا اختبارات ونجحوا فيها، موضحة أنه طالما تقدمت الوكالة إلى بعض مدرسي الحكومة بعقود للعمل لديها، فالطبيعي حدوث شاغر.

وقالت نادين لـ"دنيا الوطن": إن هذه الشواغر تؤثر على المدرسة برمتها، أكاديميًا وتعليميًا وتوظيفيًا، لذا فمن الطبيعي أن يتم اللجوء إلى قائمة الدور الوظيفي للاختيار منها، بدلًا من اللجوء إلى حلول أخرى غير منطقية، وليست عادلة، فيما طالبت كل الأشخاص المتواجدين في قائمة الدور الوظيفي لرفع قضيتهم ونشرها حتى الحصول على الحقوق الوظيفية والتوظيفية كاملة.

أخبار ذات صلة

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة ليلة الأول من يناير

الرئيس عباس يوقد شعلة الانطلاقة ليلة الأول من يناير

الحايك: حماس حرفت مصنمون مسيرات العودة ولم تُحقق أهدافها

الحايك: حماس حرفت مصنمون مسيرات العودة ولم تُحقق أهدافها

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

وليد عساف: تصريحات نفتالي بينيت تعني ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية

وليد عساف: تصريحات نفتالي بينيت تعني ضماً فعلياً للأراضي الفلسطينية

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

عريقات: مَنْع إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس سيُؤدي لإلغاء المرسوم الرئاسي

عريقات: مَنْع إسرائيل لإجراء الانتخابات بالقدس سيُؤدي لإلغاء المرسوم الرئاسي

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الحايك: حماس حرفت مصنمون مسيرات العودة ولم تُحقق أهدافها

الحايك: حماس حرفت مصنمون مسيرات العودة ولم تُحقق أهدافها

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى القدس

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى القدس

&#34;مكافحة الفساد&#34; تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

"مكافحة الفساد" تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

منوعات

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

عربي

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد &#34;الحانوكا&#34; اليهودي بأمريكا

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا