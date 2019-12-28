مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

صورة أرشيفية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

قُتل أكثر من 20 شخصاً، وأصيب آخرون بجروح، اليوم السبت، جراء انفجار قنبلة، داخل إحدى المركبات في العاصمة الصومالية مقديشو.



وحسب ما أفادت به الشرطة الصومالية، فقد قتل أكثر من 20 مدنياً في الانفجار المدمر، وهناك العديد من الجرحى، وقد تكون الحصيلة أعلى".