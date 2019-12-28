عربي

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020

السودان تُقرر رفعاً تدريجياً للدعم عن الوقود خلال 2020
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي: إن الحكومة الانتقالية في السودان، تخطط لإلغاء دعم الوقود تدريجياً في 2020 ومضاعفة أجور القطاع العام؛ لتخفيف أثر تنامي التضخم.

وتحاول الحكومة المدنية الجديدة، بمساعدة المانحين، إطلاق سلسلة إصلاحات اقتصادية وسياسية، بعد الإطاحة بعمر البشير في نيسان/ أبريل، وفق (رويترز).

ولم يذكر وزير المالية، كيف ستموّل ميزانية العام المقبل، ولا توقعات الحكومة للإيرادات والإنفاق؛ لكنه أبلغ الصحفيين أن دعم البنزين، سيُلغى تدريجياً العام المقبل في حين سيستمر دعم القمح وغاز الطهي لمساعدة الفقراء، والدعم عبء رئيسي على مالية الحكومة.

وبغية تخفيف أثر التضخم والفقر، تريد الحكومة مضاعفة أجور الوظائف العامة، وزيادة الحد الأدنى إلى ألف جنيه سوداني (22 دولاراً) من 425 جنيها، حسبما ذكر البدوي.

ويعيش السودان أزمة، منذ فقد ثلثي إنتاجه النفطي مع انفصال جنوب السودان في 2011.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر، بلغ معدل التضخم الرسمي 58%، لكن الشواهد تشير إلى أن الأسعار تزيد بمعدلات أسرع كثيراً.

وكان نقص في الخبز والوقود والدواء، فضلاً عن زيادات حادة في الأسعار، هو الذي أوقد شرارة الاحتجاجات، التي أفضت إلى الإطاحة بالبشير بعد نحو 30 عاماً في السلطة.

وظل الاقتصاد مضطرباً منذ ذلك الحين مع تفاوض السياسيين على اتفاق لتقاسم السلطة بين الجيش والمدنيين، فيما لم يذكر البدوي، ما الذي يتوقعه السودان على صعيد الدعم المقدم من المانحين، وكان أبلغ (رويترز) في تشرين الثاني/ نوفمبر، أن بلاده بحاجة لما يصل إلى خمسة مليارات دولار للعام 2020، لكنه قال: "إن ميزانية 2020 ستزيد الإنفاق على التعليم والإنفاق الاجتماعي، وستتضمن مساعدات للأسر المحتاجة، ورصد 9.3 مليار جنيه إضافية للولايات المتأثرة بأعمال قتال أو تمرد".

وكان رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، تعهد الأربعاء 25 كانون الأول/ ديسمبر بحل أزمات الخبز والوقود، قائلاً: "نؤكد عزمنا على وضع حد لأزمات الوقود والخبز وأزمة السيولة، من خلال تنفيذ البرامج والخطط التي تعاهدنا عليها".

أخبار ذات صلة

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد &#34;الحانوكا&#34; اليهودي بأمريكا

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

الزق: حماس بمسماها الراهن فصيل يحكم غزة وليست مخولة بالتوقيع على تفاهمات

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

مجدلاني: قرار بينيت عنصري وجريمة تهدف لمصادرة أراضي دولة فلسطين

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

إغلاق مكب النفايات الرئيسي للمحافظة الوسطى وتحويله لمساحة خضراء

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

حصاد الأسبوع: إصابة إسرائيليتين ومحاولة طعن في 43 مواجهة

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى القدس

الاحتلال يحتجز عشرات المركبات في النفق المؤدي لقرى القدس

&#34;مكافحة الفساد&#34; تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

"مكافحة الفساد" تنضم لعضوية الشبكة الأوروبية للوقاية من الفساد

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

قائمة توظيف 2019: نطالب بحقنا في التوظيف بعد حدوث شواغر بمدارس غزة

عيسى: نقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء إجراءات لاغية وباطلة

عيسى: نقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء إجراءات لاغية وباطلة

منوعات

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

مغني راب أمريكي يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

فجر السعيد تمر بأزمة صحية جديدة بعدما حدث لها في الأستديو

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

شاهد: أولاد عاصي الحلاني يرقصون في المنزل بملابس النوم

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

معجب يوقف حفل ناصيف زيتون.. شاهدوا كيف نبّه الأمن وردة فعله

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

عربي

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أكثر من 20 صومالياً وإصابة العشرات جراء انفجار في مقديشو

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد &#34;الحانوكا&#34; اليهودي بأمريكا

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك