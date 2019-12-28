إيران تُبدي استعدادها لتأمين الملاحة في منطقة الخليج العربي

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، اليوم السبت، أن بلاده مستعدة للالتزام بتأمين الممرات البحرية الحيوية في المنطقة، وحمايتها.



جاءت تصريحات ظريف خلال إقامة المناورات العسكرية المشتركة لبلاده مع روسيا والصين في المحيط الهندي، وخليج عمان، وفق وكالة (سبوتنك).



وغرد ظريف على صفحته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر) قائلاً: "لطالما أبدت إيران استعدادها للعمل مع جيراننا لتأمين الخليج (تحالف الأمل للسلام) على الطاولة الآن".



وأضاف ظريف: "تدريباتنا العسكرية المشتركة في بحر عمان بالمحيط الهندي، مع شركائنا الروس والصينيين، توضح التزامنا الأوسع بتأمين المجاري المائية الحيوية".



وانطلقت مناورات عسكرية بين إيران وروسيا والصين في بحر عمان والمحيط الهندي، صباح أمس الجمعة، وتستمر أربعة أيام، حيث قال المتحدث باسم المناورات، العميد غلام رضا طحاني: إن أحد أهم إنجازات هذه المناورات، هو أنها تؤكد عدم إمكانية عزل الجمهورية الإسلامية الإيرانية".