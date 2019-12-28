دولي

غرينبلات يُعلّق على هروب نتنياهو للملاجئ بـ "شكراً ترامب"

غرينبلات يُعلّق على هروب نتنياهو للملاجئ بـ "شكراً ترامب"
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال المبعوث السابق في الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات: إنه يمكن لإسرائيل الاعتماد على الرئيس الأمريكي في الحصول على الدعم بوقت الأزمات، مستدركاً: "لكن ليس على أحد منافسيه الديمقراطيين البارزين، السناتور بيرني ساندرز".

في إشارة إلى حادثة إطلاق صاروخ من غزة تجاه اشكلون الأربعاء الماضي، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي، قال في مقال رأي نشره موقع (فوكس نيوز): "شكراً للرئيس ترامب ودعمه لحق إسرائيل بالدفاع عن نفسها، الدولة اليهودية يمكنها الاعتماد على أمريكا كصديقها الأقوى، والأكثر ثقة"، وفق قوله. 

في المقابل، كتب غرينبلات لساندرز الذي قال قبل أسبوع: إن "إسرائيل الآن تحت قيادة نتنياهو، والذي بنظري اعتبره أنه عنصري".

وهاجم غرينبلات ساندرز قائلاً: "إن هذا الافتراء على زعيم إسرائيل، يعكس الادعاءات المعادية للاسامية لأعداء إسرائيل، والذين يناقشون كذباً بأن الصهيونية نفسها- الحركة التي تدعم وطن اليهود حيث ولدت اليهودية قبل أكثر من 3000 عام- هي فلسفة عنصرية".

وتابع غرينبلات: "إن إسرائيل تدافع عن نفسها مع دعم وصداقة الرئيس ترامب، وإدارة ترامب، الرئيس وإدارته، وقفوا إلى جانب إسرائيل؛ لدرجة لربما لم يقم بها رئيس أو إدارة أمريكية أخرى، والتناقض بين السناتور ساندرز، وبعض المرشحين الديمقراطيين الآخرين مقارنة بالرئيس ترامب، لا يمكن أن يكون إلا الأكثر بروزاً".

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