شؤون فلسطينية

أول تعليق من فتح على وقف مسيرات العودة وتحويلها لشهرية

أول تعليق من فتح على وقف مسيرات العودة وتحويلها لشهرية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
علق أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، ماجد الفتياني، على ما أعلنت عنه الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، فيما يتعلق بالشكل الجديد للمسيرات.

وقال الفتياني، لتلفزيون (فلسطين): "إن القرار يمثل محطة أخرى تقدم عليها حركة حماس من محطات إعطاء الولاء لدولة الاحتلال، والإدارة الأمريكية، وشركائها في هذا المخطط من دول الإقليم".

وأضاف الفتياني: "حماس قدمت أوراق اعتماد كثيرة، وما أعلنته أمس عن وقف مسيرات العودة، هو عربون لدولة الاحتلال؛ للمضي قدماً فيما تعهدات لها في وضع بنود التهدئة موضع التنفيذ على الأرض"، حسب تعبيره. 

واستطرد: "نصحنا منذ البدايات، أن نعيد النظر في آلياتها وطرق ووسائل عمل مناضلينا، الذين يخرجون بشكل سلمي للتعبير عن رأيهم، ورفضهم لهذا الاحتلال وما يجري، لكن حماس كانت دائماً تصم الآذان".

وقال الفتياني: "شاهدنا العديد من الإجراءات الميدانية لحركة حماس، سواء علاقاتها الداخلية مع الفصائل المتواجدة في قطاع غزة، وهذا القمع والقهر الذي مارسته، وأيضاً القبول بالفتات الذي قُدم كالمستشفى الميداني، الذي هو بالأساس مستشفى لجيش الاحتلال الإسرائيلي، المتحرك من مكان إلى مكان، وليس أمريكياً كما يُشاع"، حسب قوله.

واستكمل: "وأيضاً الوعود الوهمية لحركة حماس، بأنها ستحصل على الميناء والمطار، وستنجوا بفعلتها عندما انقلبت على السلطة الرسمية، وتهرب بالقطاع نحو انفصال تام؛ لتقويض المشروع الوطني الفلسطيني، الذي قادته منظمة التحرير الفلسطينية منذ عام 1988 حتى يومنا هذا"، حسب تعبيره.

وشدد على أن إجراءات الاحتلال "لن تزول إلا بإرادة فلسطينية واحدة، ووحدة وطنية على أسس وطنية لكل أبناء شعبنا الفلسطيني".

وأكمل الفتياني : "حماس إذا كانت تعتقد أن وقف هذه المسيرات سيتم وفقاً لرؤيتها، نحن نقول: أن هناك شعباً فلسطينياً قدم مئات الشهداء، ليس فقط في هذه المسيرات، وعشرات آلاف الجرحى والمعاقين، الذين سقطوا على أرض القطاع؛ إيماناً منهم بحتمية الانتصار، وبوحدة هذا المشروع الوطني الفلسطيني".

وأضاف: "لو التزمت حماس باتفاق 2017 الذي قدمه المصريون للمضي قدماً في إنهاء ملف إنهاء الانقسام، فإن في ثنايا هذا الاتفاق، ما هو أفضل بكثير لأبناء شعبنا في قطاع غزة من هذه التهدئة الباهتة المشروطة المقننة بموافقة إسرائيل على توسيع مساحة الصيد ميل من هنا وميل من هناك، وإدخال هذه المواد التموينية".

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