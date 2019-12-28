الشيخ: الاتفاق بين الحكومة والبنوك وكهرباء القدس على خطة تفضي لإنهاء الأزمة
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إنه تم الاتفاق بين الحكومة الفلسطينية والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس؛ على خطة تفضي إلى إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات.
وأضاف الشيخ: كل الاحترام لجهود الحكومة والقطاع الخاص في شراكة تجسد وحدة مواجهة المخاطر وحل الأزمات في إطار رؤيا وطنية واحدة".
قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ: إنه تم الاتفاق بين الحكومة الفلسطينية والقطاع البنكي وشركة كهرباء القدس؛ على خطة تفضي إلى إنهاء الأزمة القائمة منذ سنوات.
وأضاف الشيخ: كل الاحترام لجهود الحكومة والقطاع الخاص في شراكة تجسد وحدة مواجهة المخاطر وحل الأزمات في إطار رؤيا وطنية واحدة".
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