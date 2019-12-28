ديوان الموظفين بغزة يطرح وظائف لـ31 تخصصًا

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رام الله - دنيا الوطن

كشف ديوان الموظفين العام في قطاع غزة، عن وظائف جديد في عدداً من التخصصات.



وقال موقع الديوان: إن التسجيل سيكون عبر موقع ديوان الموظفين العام، وينتهي التسجيل للوظائف يوم الخميس في تاريخ 9/1/2020 من العام المقبل.



وأوضح الموقع أن التخصصات المطلوبة وهي، وسائط متعددة (دبلوم)، واعلام_اذاعة وتلفزيون (دبلوم)، واعلام_تصميم ومونتاج، واعلام_صحافة، واعلام_علاقات عامة واعلان، واعلام (دبلوم متوسط)، وتصميم ومونتاج (دبلوم متوسط)، وتصميم ومونتاج اعلامي (دبلوم متوسط)، واداب لغة انجليزية (بكالوريوس)، واعلام واتصال (بكالوريوس)، واذاعة وتلفزيون (بكالوريوس)، واعلام (بكالوريوس)، واعلام واتصال، واعلام وتكنولوجيا معلومات، وصحافة واعلام (بكالوريوس)، ولغة عربية _ صحافة (بكالوريوس).



ومن بين التخصصات أيضًا تخصص تصميم ازياء (دبلوم)، ومساعد هندسة السير والمركبات (دبلوم)، وهندسة الكترونيات السيارات (دبلوم)، وتصميم داخلي وديكور (دبلوم)، وديكور داخلي (دبلوم)، وادارة برمجيات وقواعد بيانات (بكالوريوس)، وبرمجة وتحليل نظم (بكالوريوس)، وانظمة معلومات حاسوبية (بكالوريوس)، وعلم الحاسوب (بكالوريوس)، وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، وهندسة اتصالات (بكالوريوس)، وهندسة الكترونيات (بكالوريوس)، وهندسة صناعة (بكالوريوس)، وهندسة ميكاترونكس (بكالوريوس)، وهندسة كهرباء.