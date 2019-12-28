إدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة





وبحسب الصحيفة، فقد أدخِل الجهاز هذا الأسبوع من إسرائيل إلى قطاع غزة، في إطار المساعي لوضع حد لتدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع.





وأوضحت (يديعوت)، أن الجهاز من إنتاج شركة (WaterGen) الإسرائيلية، تم نصبه في منطقة عبسان قرب خانيونس جنوب قطاع غزة.





ويقدر سعر الجهاز بنحو 200 ألف شيكل، وتتراوح طاقته الإنتاجية ما بين 500 لتر و600 لتر من المياه النقية.





ووفقاً للصحيفة، يعمل الجهاز وفق آلية خاصة، يتم من خلالها سحب الهواء عبر قنوات تهوية، ومن ثم تمتص الرطوبة منه لتصبح مياه عذبة.

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، أمس الجمعة، أن الدوائر الإسرائيلية المختصة، صادقت على إدخال جهاز لاستخراج المياه النقية من الرطوبة في الهواء.