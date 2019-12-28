شؤون فلسطينية

خلافات بين الجيش و(الشاباك) بسبب التسوية مع حركة حماس

خلافات بين الجيش و(الشاباك) بسبب التسوية مع حركة حماس
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أمس الجمعة، عن وجود خلافات بين قيادة الجيش وجهاز (الشاباك) الإسرائيلي حول التوصل لتسوية مع حركة (حماس) في غزّة. 

وتساءل المحلل العسكري بالصحيفة، يوسي يهوشع: "هل سيتم تفويت فرصة التسوية أمام (حماس)، بسبب عدم الاتفاق داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؟". 

وبحسب يهوشع، فإن قادة الجيش يؤيدون السماح لعمال كبار في السن من غزة بالدخول لإسرائيل كنوع من المخاطرة المحسوبة لصالح السكان المدنيين، في حين يرفض جهاز الشاباك، زاعمًا أن هذا الأمر قد يعزز من احتمالات كامنة لعمليات. 

ونقلت الصحيفة عن رئيس الأركان الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قوله: "توجد فرصة حقيقية الآن أمام التسوية مع غزة، ويجب عدم تضييعها". 

وأضاف كوخافي: "الجيش يدعم بكل قوة القيام بسلسلة من التسهيلات لغزة، في حين أن الشاباك يعارض بعضها".

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