شؤون فلسطينية

السفير نوفل: زيارة بوتين لفلسطين ستشكل مرحلة نوعية في العلاقات الثنائية

السفير نوفل: زيارة بوتين لفلسطين ستشكل مرحلة نوعية في العلاقات الثنائية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن سفير دولة فلسطين لدى روسيا الإتحادية عبد الحفيظ نوفل أن زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 23 من كانون الثاني/يناير المقبل، لدولة فلسطين ستشكل مرحلة نوعية في تعميق العلاقات الثنائية، وتطوير أشكال التعاون المشترك بما يخدم مصالح الدولتين والشعبين الصديقين.

كما كشف السفير الفلسطيني، خلال مؤتمر سنوي عقده في وكالة (ريا نوفسيتي) للأنباء، بأن الزيارة المرتقبة للرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى روسيا للمشاركة في احتفالات أعياد النصر إلى جانب الرئيس الروسي في أيار/مايو المقبل، تؤكد حرص الرئيسين على اطلاق علاقات البلدين إلى آفاق متطورة من التعاون والشراكة. 

وطالب السفير نوفل، روسيا بتوسيع دورها في منطقة الشرق الأوسط في ظل الرفض الفلسطيني القاطع بان تكون الولايات المتحدة الراعي الوحيد لعملية السلام، مؤكداً على الدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام تنجم عنه آليات دولية تفضي إلى حل عادل وشامل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي انطلاقاً من قرارات الشرعية الدولية.

وفي هذا السياق قدم السفير نوفل الشكر والتقدير لروسيا حكومة وشعباً على مواقفها  الثابتة والمبدئية في دعم دولة فلسطين في كافة المجالات، سيما في إطار أعمال اللجنة الحكومية الفلسطينية الروسية، وكذلك دعم القضية الفلسطينية العادلة، وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة على كافة الأصعدة،  بما يجسد تطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وإضافة إلى ذلك، أطلع السفير الفلسطيني الصحفيين وممثلي وكالات الأنباء على نهج الرئيس الفلسطيني محمود عباس ومواقف القيادة الفلسطينية تجاه عملية السلام، والإجراءات الأمريكية المنحازة بشكل سافر للحكومة اليمنية الإسرائيلية، وكذلك السياسات والممارسات العدوانية التي تنتهجها دولة الإحتلال تجاه الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدساته.

وشدد على عزم القيادة الفلسطينية على إنهاء الإنقسام، وإجراء انتخابات فلسطينية تشريعية ورئاسية نزيهة.

وفي سياق متصل قدم السفير نوفل  لمحة عن  أهم المنجزات التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية، رغماً عن المواقف الأمريكية، في إطار الأمم المتحدة وسواها من المحافل الدولية، والتي تدعم الحقوق الفلسطينية، خاصة قرارات المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات بشأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، والتي اعتبرها خطوة مهمة ونوعية في تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتجسيداً للدعم الدولي للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

أخبار ذات صلة

الشيخ: الاتفاق بين الحكومة والبنوك وكهرباء القدس على خطة تفضي لإنهاء الأزمة

الشيخ: الاتفاق بين الحكومة والبنوك وكهرباء القدس على خطة تفضي لإنهاء الأزمة

ديوان الموظفين بغزة يطرح وظائف لـ31 تخصصًا

ديوان الموظفين بغزة يطرح وظائف لـ31 تخصصًا

إدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة

إدخال جهاز لاستخراج المياه من الرطوبة في الهواء إلى غزة

خلافات بين الجيش و(الشاباك) بسبب التسوية مع حركة حماس

خلافات بين الجيش و(الشاباك) بسبب التسوية مع حركة حماس

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

ارتفاع على أسعار صرف العملات مقابل الشيكل

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الامطار على مختلف المناطق

طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الامطار على مختلف المناطق

&#34;دنيا الوطن&#34; تُطلق استفتاءها السنوي لشخصية العام 2019

"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لشخصية العام 2019

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

السفير نوفل: زيارة بوتين لفلسطين ستشكل مرحلة نوعية في العلاقات الثنائية

السفير نوفل: زيارة بوتين لفلسطين ستشكل مرحلة نوعية في العلاقات الثنائية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

منوعات

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

انتحار نجم بوليوود كوشال بنجابي.. وسر الرسالة الغامضة التي تركها لابنه

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

الشرطة المغربية تحقق مع دنيا بطمة 12 ساعة وتمنعها من السفر

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

العثور على شقيقة الراحل جورج مايكل ميتة بنفس يوم وفاته

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

لقاء سويدان تعلن اعتزالها التمثيل والغناء

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في أول حفل لها بعد 35 عاماً

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في أول حفل لها بعد 35 عاماً

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

عربي

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

مقتل أمريكي في هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية قرب كركوك بالعراق

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد &#34;الحانوكا&#34; اليهودي بأمريكا

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر