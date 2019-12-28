طقس السبت: أجواء شديدة البرودة وتتساقط الامطار على مختلف المناطق





2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.





3- خطر التزحلق على الطرقات.





4- تدني مدى الرؤيا الافقية .



رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج .الاحد 2019/12/29: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.الاثنين 2019/12/30: يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولايطرأ تغير يذكر اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من خطر :1-شدة سرعة الرياح.