"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لشخصية العام 2019
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت "دنيا الوطن"، اليوم السبت، استفتاءها السنوي، لاختيار شخصية العام الفلسطينية، وذلك بحُلّة جديدة للاستفتاء السنوي، الذي أُطلق منذ عام 2013.
أطلقت "دنيا الوطن"، اليوم السبت، استفتاءها السنوي، لاختيار شخصية العام الفلسطينية، وذلك بحُلّة جديدة للاستفتاء السنوي، الذي أُطلق منذ عام 2013.
ويتنافس في الاستفتاء، أكثر من خمسين شخصية سياسية واجتماعية وإعلامية واقتصادية في مختلف المجالات الفلسطينية، حيث سيبدأ الاستفتاء منذ اليوم، وحتى نهاية العام الجاري.
وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
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