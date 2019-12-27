"دنيا الوطن" تُطلق استفتاءها السنوي لشخصية العام 2019





ويتنافس في الاستفتاء، أكثر من خمسين شخصية سياسية واجتماعية وإعلامية واقتصادية في مختلف المجالات الفلسطينية، حيث سيبدأ الاستفتاء منذ اليوم، وحتى نهاية العام الجاري.









استفتاء "دنيا الوطن" لشخصية العام 2019 - للتصويت اضغط هنا

وتدعو "دنيا الوطن" متابعيها الأعزاء للمشاركة في الاستفتاء، الذي سيجري الإعلان عن نتائجه لاحقاً، فور الانتهاء من تصويت الجمهور، ليلة الواحد والثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

رام الله - دنيا الوطنأطلقت "دنيا الوطن"، اليوم السبت، استفتاءها السنوي، لاختيار شخصية العام الفلسطينية، وذلك بحُلّة جديدة للاستفتاء السنوي، الذي أُطلق منذ عام 2013.