شؤون فلسطينية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
وصفت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، قرار وزير جيش الاحتلال نفتالي بينيت، دراسة تسجيل الأراضي في المناطق المصنفة "ج" في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية، بدلا مما تسمى بـ "الإدارة المدنية" بالخطير والمستفز، مشددة على ان هذا الاجراء يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وسرقة متعمدة للأراضي الفلسطينية.

وأشارت في بيان لها، اليوم الجمعة، الى ان هذا القرار يهدف الى ضم أراضي الضفة الغربية وفرض القانون الإسرائيلي عليها وذلك في سياق سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي تنتهجها دولة الاحتلال، كما انه يأتي في إطار تعزيز وجود المستوطنين المتطرفين وإطلاق يدهم لاستباحة حقوق الفلسطينيين بدعم وغطاء قانوني وسياسي وعسكري، وفرض "إسرائيل الكبرى" على فلسطين التاريخية.

ولفتت الى ان هذا القرار فيه تحد مقصود للمنظومة الاممية واحتقار للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ويأتي ردا على اعلان المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية الأخير، كما انه يستند الى سياسة ترامب المشاركة والداعمة للاحتلال الاستيطاني الاستعماري.

وأكدت في ختام بيانها على أن هذه الأجندة الاستعمارية والعنصرية يجب ان يقابلها تحركا عاجلا من المنظومة الدولية برمتها عبر اتخاذ جملة من الخطوات العاجلة والفاعلة وذات التأثير على الأرض، بما في ذلك محاسبة إسرائيل على جرائمها والزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومواجهة منظومة الاحتلال سياسياً وقانونياً واقتصادياً.

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