عربي

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا

شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيديو قالت إنه يوثق حفلا في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد "الحانوكا"، وشهد أداء النشيد الوطني السعودية من قبل يهود و"أصدقائهم المسلمين".

وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تدوينة نشرتها على حسابها باللغة العربية في موقع "فيسبوك"، تعليقا على الفيديو: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي".

 

أخبار ذات صلة

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

عشراوي: قرار بينيت تشريع لضم أراضي الضفة الغربية

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة

الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو