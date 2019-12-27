شاهد: النشيد الوطني السعودي بعيد "الحانوكا" اليهودي بأمريكا

رام الله - دنيا الوطننشرت الخارجية الإسرائيلية، مساء الجمعة، فيديو قالت إنه يوثق حفلا في الولايات المتحدة بمناسبة حلول عيد "الحانوكا"، وشهد أداء النشيد الوطني السعودية من قبل يهود و"أصدقائهم المسلمين".وقالت الخارجية الإسرائيلية، في تدوينة نشرتها على حسابها باللغة العربية في موقع "فيسبوك"، تعليقا على الفيديو: "يهود يغنون مع أصدقائهم المسلمين النشيد الوطني السعودي في حفل مشترك ليهود وعرب في الولايات المتحدة للاحتفال بعيد حانوكا اليهودي".