دولي

جيش الاحتلال يُطور حوامة باسم (سكايلورد) للمعارك المقبلة

جيش الاحتلال يُطور حوامة باسم (سكايلورد) للمعارك المقبلة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية: إن وحدة البحث والتطوير في جيش الاحتلال طورت حوامة تكتيكية صغيرة أطلقت عليها اسم "سكايلورد".

وأوضحت الصحيفة، أن الحديث يدور عن حوامة صغيرة للغاية سيحملها جنود جيش الاحتلال في ميدان المعركة في أوقات الحروب وفي مهام الأمن الجاري الاعتيادية.
 
وجاء ذلك التطوير بعد عام كامل من العمل المشترك بين فرع الطائرات غير المأهولة في وحدة التطوير التابعة لجيش الاحتلال مع شركة أكستاند في هذا المشروع الذي تم إطلاق عليه اسم مشروع "فروجكت إيكس".
 
يشار إلى أنه ستدخل الحوامة الجديدة قريبا في حيز الخدمة العملياتية في جيش الاحتلال، حيث سيتم توزيعها على جنود رأس الحربة العاملين في الوحدات المقاتلة الخاصة.
 
أما بخصوص الميزات العملياتية للحوامة الجديدة فإنها تستطيع التحليق في الشوارع الضيقة، كما أنها قادرة على اختراق المنازل والتحليق داخل المنزل، كما أنها تستطيع المكوث في الجو لمدة 10-15 دقيقة بسرعة عالية تصل إلى 200 كم في الساعة، كما أن وزنها لن يتجاوز 2 كجم حيث سيتم تخصيص مكان خاص في سترة الجندي لحملها.

وتدرس المنظومة الأمنية تزويد الحوامة الجديدة بأسلحة نارية كالقنابل أو المسدسات، لاستخدامها في تنفيذ عمليات هجومية.

أخبار ذات صلة

إسرائيل تبدأ تشغيل حقل &#34;ليفياثان&#34; للغاز الثلاثاء المقبل

إسرائيل تبدأ تشغيل حقل "ليفياثان" للغاز الثلاثاء المقبل

نتنياهو يقرر التخلي عن مناصب وزارية قبل نهاية العام الجاري

نتنياهو يقرر التخلي عن مناصب وزارية قبل نهاية العام الجاري

الحرس الثوري: إسرائيل على &#34;أعتاب الانهيار&#34;

الحرس الثوري: إسرائيل على "أعتاب الانهيار"

رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

زلزال يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

زلزال يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين

انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود

نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

إصابة (39) فلسطينيًّا باعتداءات الاحتلال على متظاهري مسيرات العودة

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو