شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر المجلس الوطني الفلسطيني قرار وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينت بدراسة تسجيل الأراضي الفلسطينية المحتلة في المنطقة المسماة "ج"، في سجل الأراضي بوزارة القضاء الإسرائيلية بدلا من ما يسمى "الإدارة المدنية"، وفق ما أوردته وسائل إعلام عبرية، ترجمة عملية لتوجه حكومة المستوطنين برئاسة نتنياهو ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكد المجلس الوطني، في بيان أصدره رئيسه سليم الزعنون، مساء اليوم الجمعة، أن هذا الإجراء الاستيطاني يأتي تنفيذا لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم منطقة الأغوار الفلسطينية بكاملها وشمال البحر الميت والمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تبعه من إعلان لوزير خارجية أميركا حول "شرعية" المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال: إن هذا الإجراء هو انتهاك جسيم وسافر لقواعد القانون الدولي، وللقانون الدولي الإنساني، ولأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016، ولا ينفصل عن الدعم الأميركي العلني لتلك السياسة الاستيطانية التي يقودها اليمين المتطرف في إسرائيل، الذي يمارس أعمال الإرهاب والجرائم المنظمة، وانتهاكات حقوق الإنسان، والاستيلاء على الأراضي، واقتحام المقدسات، والاعتقال، والقتل.

وأضاف المجلس الوطني، في بيانه، أن هذا الإجراء الاستعماري الجديد يشكل جريمة حرب جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال، والمستوطنون، ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، داعيا إلى عزل الاحتلال والاستيطان وكافة نشاطاته الاستعمارية في الأراضي الفلسطينية.

وطالب مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالإسراع بنشر "القائمة السوداء" للشركات التي تتعامل و/أو تعمل بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

أخبار ذات صلة

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

الرجوب يوضح حقيقة هجومة على أعضاء مركزية فتح وقادة الأجهزة الأمنية؟

الرجوب يوضح حقيقة هجومة على أعضاء مركزية فتح وقادة الأجهزة الأمنية؟

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو