ما أسباب إصابة الشباب بالسكتات القلبية؟ وكيف تكون الوقاية؟

رابط مختصر:

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي

يصاب الكثير من الشباب، بالسكتات القلبية المفاجئة، خلال أوقات كثيرة من السنة، وخاصة في فصل الشتاء، وبالرجوع إلى ذوي الاختصاص، تبين أن هناك عدة أسباب، تجعل الشاب يصاب بهذا المرض.



"دنيا الوطن"، استطلعت رأي المختص في أمراض القلب، الدكتور محمد شهوان، الذي أكد أن هناك أسباباً عديدة، تؤدي إلى السكتات القلبية أو الموت المفاجئ لدى الشباب، أهمها عدم انتظام في ضربات القلب (الذبذبة البطينية)، لافتاً إلى أن أي خلل في المنظومة الكهربائية للقلب، يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، وهنا يكون الموت خلال دقائق إذا لم يتم التدخل بشكل سريع.



وبين شهوان: "أن من الأسباب أيضاً، عندما يكون الشاب من يعانون من ضعف في عضلات القلب، وكذلك أمراض صمامات القلب، بالإضافة إلى ضيق في شرايين القلب".



وحول الوقاية من الإصابة بالسكتات القلبية، أشار المختص في أمراض القلب إلى أن الوقاية أفضل من معالجة المرض، منوها إلى أن أي مريض لديه علم مسبق بأن لديه مشكلة في القلب بشكل عام، يجب مراجعة طبيبه، وأن يلتزم بالعلاجات.



وقال: "هناك بعض المرضى، يكون لديهم علم بالمرض ولا يُعلموا الآخرين بمرضهم، وهناك مرضى ليس لديهم علم بالمرض، والمشكلة تكمن في النوع الأخير من المرضى، وخاصة عند الشباب أو الرياضيين، لذلك يجب عمل فحص دوري مرة واحدة كل ستة أشهر، بشكل شامل، ويتضمن هذا الفحص، سي بي سي، وتحليل كيميائي، والكروسترول والسكر ورسم القلب وصورة ايكو".