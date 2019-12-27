شؤون فلسطينية

الرجوب يوضح حقيقة هجومة على أعضاء مركزية فتح وقادة الأجهزة الأمنية؟

الرجوب يوضح حقيقة هجومة على أعضاء مركزية فتح وقادة الأجهزة الأمنية؟
جبريل الرجوب
رام الله - دنيا الوطن
نفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أياً من أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وقادة الأجهزة الأمنية.

وأكد الرجوب، مساء اليوم الجمعة، فخره واعتزازه بكل أخ وأخت من أبناء حركة "فتح"، وتحديدا إخوانه في اللجنة المركزية، وبكافة منتسبي ومنتسبات هذه الحركة العظيمة ومن كافة أبناء وبنات شعبنا العظيم، وفق وكالة (وفا). 

وشدد على رفضه المطلق وإدانته لأي أقوال، أو تصريحات، أو منشورات، تهدف للإساءة للمناضلين والمناضلات من قيادات الحركة، أو لأي من أبناء شعبنا.

ودعا الرجوب- في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية- الجميع إلى الالتفاف حول الرئيس محمود عباس، الذي يقود معركة التحرير بصلابة وشجاعة قل نظيرها.

وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر، وعدم الإنجرار لمربع الشائعات والفتنة، وقطع الطريق على كل من يسعى لذلك.

أخبار ذات صلة

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يدين قرار &#34;بينيت&#34;ويعتبره تنفيذا لقرار &#34;نتنياهو&#34; بضم الضفة الغربية

المجلس الوطني يدين قرار "بينيت"ويعتبره تنفيذا لقرار "نتنياهو" بضم الضفة الغربية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أحمد بحر: مستمرون بمسيرات العودة حتى تحقق أهدافها الاستراتيجية

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

أبو الرب ونائب وزير الحج والعمرة السعودي يبحثان ترتيبات موسم الحج المقبل

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو