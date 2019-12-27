الرجوب يوضح حقيقة هجومة على أعضاء مركزية فتح وقادة الأجهزة الأمنية؟





وأكد الرجوب، مساء اليوم الجمعة، فخره واعتزازه بكل أخ وأخت من أبناء حركة "فتح"، وتحديدا إخوانه في اللجنة المركزية، وبكافة منتسبي ومنتسبات هذه الحركة العظيمة ومن كافة أبناء وبنات شعبنا العظيم، وفق وكالة (وفا).



وشدد على رفضه المطلق وإدانته لأي أقوال، أو تصريحات، أو منشورات، تهدف للإساءة للمناضلين والمناضلات من قيادات الحركة، أو لأي من أبناء شعبنا.



ودعا الرجوب- في هذه الأوقات الصعبة التي تمر بها قضيتنا الوطنية- الجميع إلى الالتفاف حول الرئيس محمود عباس، الذي يقود معركة التحرير بصلابة وشجاعة قل نظيرها.



وطالب وسائل الإعلام بتوخي الحذر، وعدم الإنجرار لمربع الشائعات والفتنة، وقطع الطريق على كل من يسعى لذلك.





رام الله - دنيا الوطننفى أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، اللواء جبريل الرجوب، علاقته بأي منشورات أو أقوال تمس أياً من أعضاء اللجنة المركزية للحركة، وقادة الأجهزة الأمنية.