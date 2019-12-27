شؤون فلسطينية

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار

قيادي بحماس: مسيرات العودة أعادت الاعتبار للقضية وفككت أجزاء كبيرة من الحصار
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، مسيرات حققت الكثير على مدار العامين الماضيين، موضحاً أنها أعادت الاعتبار للقضية الفلسطينية.

وأوضح رضوان، خلال مشاركته بالجمعة الـ 86 من مسيرات العودة شرق قطاع غزة، أن مسيرات العودة وضعت قضية حصار قطاع غزة على الطاولة، مشيراً إلى أنه "تم فكفكة أجزاء كبيرة منه، رغم أننا نطالب برفعه بشكل كامل".

وتابع إن المسيرات أحيت حق العودة في النفوس والقلوب وأكدت عليه، وأن هناك جيلا لا يمكن أن ينسى هذا الحق المقدس، وأثبتت لكل المراهنين والمهرولين الرفض لكل أشكال التطبيع مع الاحتلال.

وأضاف رضوان: "أكدت مسيرات العودة على عزيمة وهمة شعبنا العالية الذي لا يمكن له أن ينكسر، ولا يمكن لإرادته أن تنتني"، مردفاً إنها شددت على الوحدة الميدانية من خلال الهيئة الوطنية العليا.

وذكر رضوان أن الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، هي أجمل أشكال الوحدة الميدانية، مع غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، موجها في الوقت ذاته التحية إلى أبناء شعبنا والمقاومين والشهداء والجرحى والأسرى.

ولفت رضوان، إلى أن مسيرات العودة، أكدت أصالة شعبنا وأن لديه من الحيوية والمقاومة وأنه لا يمكن أن ينسى أرضه ومقدساته، وأحيت روح الجهاد.

وبين رضوان أن شعبنا قدم 70 شهيدا في مسيرات العودة بتاريخ 14 مايو؛ دفاعا عن القدس ، ليؤكد أنها كانت وستبقى العاصمة الأبدية الواحدة الموحدة.

وبحسب رضوان، فقد أثبتت مسيرات العودة أن شعبنا قادر على التكيف مع كل الظروف، مستطردا أنه "رغم الإجرام والحروب والمجازر التي ارتكبت بحقه، بقيت مستمرة بزخمها وقوتها ووحدتها وكل أشكالها".

وتابع: "مسيرات العودة أربكت الحسابات الأمريكية والإسرائيلية وصفقة القرن ووضعت كل العقبات باتجاه تطبيقها، وعملت على إسقاط حكومات الاحتلال المتعاقبة وحل "الكنيست" للمرة الثالثة".

وأكد رضوان على استمرار أشكال مختلفة من المسيرات سواء بطريقة فعاليات ثقافية أو فلكلورية أو ميدانية عبر أيام الجمعة أو المناسبات المتعددة.

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