(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

أصدرت حركة فتح في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، حول مكان وزمان إحياء ذكرى الثورة الفلسطينية وحركة فتح الـ 55.





وفيما يلي نص البيان:





إنتصارا لشعلة الثورة الفلسطينية ودماء شهداء حركة فتح التي سالت منذ عيلبون الى يومنا هذا، وتأكيدا على بقائنا على ذات عهد الثورة وذات قسم فدائيينا الاول، واستمرارا لفكرتنا الاولى ومنطلقات حركتنا الرائدة التي بدأت بها الثورة وقضى عليها شهداءنا، وإحياء للذكرى الخامسة والخمسين، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة وحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح.



تدعوكم حركتكم الرائدة، حركة التحرير الوطني الفلسطيني " فتح " للمشاركة الجماهيرية الحاشدة، في مهرجان إحياء الذكرى المركزي الذي ستقيمه الحركة، وذلك يوم الأربعاء الموافق 1/1/2020 في تمام الساعة الثالثة عصرا بشارع الوحدة وسط مدينة غزة.



عمالنا، أطباءنا، شبيبتنا، طلابنا، المرأة الفلسطينية حارسة بقاءنا الدائم، حضوركم وفاء لفكرة فتح الاولى و تمسكا بمسيرة الشهداء وفي مقدمتهم زعيمنا الخالد ياسر عرفات ومفكرنا الاول صلاح خلف، وامير شهدائنا خليل الوزير.





رام الله - دنيا الوطن