عاجل

  • فتح: سنحيي ذكرى الانطلاق بغزة بشارع الوحدة الساعة الثالثة بأول أيام العام الجديد

شؤون فلسطينية

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي

أول تعليق فلسطيني على قرار إسرائيلي خطير بشأن تسجيل الأراضي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الخارجية والمغتبربين، اليوم الجمعة، بيان صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بخصوص تعليمات وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت، جاء فيه: 

تنظر وزارة الخارجية والمغتربين بخطورة بالغة للتعليمات والاوامر الاستعمارية التوسعية التي اصدرها وزير جيش الاحتلال نفتالي بينت، لتمكين المستعمرين من تسجيل الاراضي الفلسطينية المنهوبة الواقعة في المناطق المصنفة ج في سجل الاراضي بوزارة العدل الاسرائيلية، بدلا من ما تسمي ب "الادارة المدنية"، حيث اورد الاعلام العبري ان بينت اوعز لمسؤولين في وزارته بدراسة تغيير النظام القانوني القائم والتعامل في مجال الاراضي في المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ضمن دائرة الطابو في وزارة القضاء، معتبرا ذلك كنوع من ( فرض سيادة اجرائية)، بحجة رفع التمييز بين المستوطنين ومواطني دولة الاحتلال.

ان الوزارة إذ تدين بأشد العبارات هذه التعليمات والاوامر الاستعمارية التوسعية، فإنها تحمل الحكومة الاسرائيلية ودولة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائجها وتداعياتها.
  
يذكر هنا ان هذه التعليمات تأتي في اطار مخطط استعماري بشع يهدف لضم اجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وفرض القانون الاسرائيلي عليها، حيث اعتادت الحكومة الاسرائيلية على تخصيص جزء من موازناتها لدعم واسناد الاستيطان كامتداد مباشر لسياسة الضم والتهويد، عبر التعامل مع احتياجات المستوطنات كجزء لا يتجزأ من موازنات الوزارات والمؤسسات الاسرائيلية الرسمية. 

تؤكد الوزارة أن قرار بينت عنجهية اسرائيلية متعمدة في وجه الجنائية الدولية، وتصعيد مقصود في التمرد على المجتمع الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واستخفاف مباشر بالنظام العالمي برمته. 

يدرك بينت ومن خلفه ان هذا القرار يقوض اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، وهو اختبار شامل لما تبقى من مصداقية للامم المتحدة ومؤسساتها، وتشكيك علني بقدرتها على تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية واتفاقيات جينيف، وفي مقدمتها جميعا القرار 2334.

وكون هذه الخطوة هي مخالفة قانونية وتحديدا اتفاقيات جنيف والقانون الدولي، فالمطلوب أولا من دول العالم إدانة هذه الخطوة بشكل رسمي، كما يجب إدانتها من قبل الأمم المتحدة، وثانيا يجب
على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التعامل مع إسرائيل كونها دولة تصر وعن سبق اصرار على مخالفة القانون الدولي وتحديه والتمرد عليه، وهي في طور الانتقال لمجموعة الدول المجرمة والملاحقة قانونيا، وثالثا هذا يتطلب من المفوض السامي أن تنهي وبشكل سريع عملية إصدار قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ليتم مساءلتها ومحاسبتها وفق القانون الدولي، ورابعا يجب على الجنائية الدولية إضافة اسم الوزير الإسرائيلي بينت على قائمة المسؤولين الإسرائيليين الذين يصرون على ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين، ليتم اقتياده مع بقية المسؤولين الإسرائيليين للمساءلة والمحاسبة لدى المحكمة الجنائية الدولية على ما يرتكبونه من جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني. 

لا يجب ان يعتقد السيد بينيت للحظة واحدة أنه محمي من تلك المحاسبة القانونية الدولية مهما حاول، فمصيره سيكون كمن سبقوه من مجرمي الحرب.

أخبار ذات صلة

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

(فتح) تُحدد مكان وزمان الاحتفال بانطلاقتها الـ 55 في غزة

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

شاهد: مياه الأمطار تغلق الشوارع في مدينة غزة

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة

الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة

مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة

راصدون: المنخفض الجوي مستمر ويشمل معظم المناطق الفلسطينية

راصدون: المنخفض الجوي مستمر ويشمل معظم المناطق الفلسطينية

شاهد: أحمد حلس يُعلن إحياء حركة فتح ذكرى انطلاقتها الـ 55

شاهد: أحمد حلس يُعلن إحياء حركة فتح ذكرى انطلاقتها الـ 55

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو