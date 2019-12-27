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شؤون فلسطينية

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل

الرئيس الروسي يزور بيت لحم نهاية الشهر المقبل
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني في روسيا عبد الحفيظ نوفل: إنه من المتوقع أن يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فلسطين في 23 كانون ثاني/يناير المقبل.

وأضاف السفير نوفل، وفق وكالة (سبوتنك)، رداً على سؤال حول موعد زيارة الرئيس بوتين إلى البلاد، اليوم الجمعة: "يوم 23 كانون الثاني/يناير في بيت لحم"، مشيراً إلى أنه سيتم خلال الزيارة محادثات بين الرئيس بوتين والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان الرئيس الفلسطيني صرح، في وقت سابق، أنه دعا بوتين إلى بيت لحم في عيد الميلاد.

وصرح مساعد القائد الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين بأنه تم تلقي الدعوة وسيتم النظر فيها.

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