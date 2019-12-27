السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت السلطات القضائية المغربية، حكمًا، بسجن ناشط على موقع (يوتيوب) أربع سنوات إثر ادانته بتهمة "إهانة الملك" في تسجيل فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، كما أفاد محاميه.



واصدرت محكمة في مدينة سطات غرب البلاد حكما بالسجن أربع سنوات للناشط على يويتوب محمد السكاكي، المعروف باسم مول الكاسكيطة، وفقا لمحاميه محمد زيان.



واعتقل سكاكي، الذي تتجاوز مشاهدات تسجيلاته عادة 100 ألف في مطلع كانون الأول/ ديسمبر بعد أن نشر فيديو يشتم فيه المغاربة ووصفهم بـ "الحمير" وانتقد الملك محمد السادس، الذي يعتبر في الدستور أنه "لا يمكن المساس به"، فيما أكد محاميه أن موكله سيستأنف الحكم.



ويأتي الحكم على السكاكي بعد اقل من شهر من الحكم على مغني راب بالسجن عاما بدعوى "إهانته مسؤول حكومي".



وفي قضية منفصلة تقرر احتجاز صحفي وناشط مغربي بسبب نشره تغريده انتقد فيها قرار المحكمة ضد السكاكي، وفقا لما أفادت هيئة الدفاع عنه وكالة (فرانس برس).



وصدرت هذه الأحكام بعد أن انتقدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في تموز/ يوليو تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان والحريات العامة والفردية، وفق تعبيرها.