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الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة

الهيئة العليا: العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، استمرار المسيرات شرق قطاع غزة بشكلها الجديد، مشيرةً إلى أن ذلك استجابةً للمزاج الوطني والشعبي.

وشددت الهيئة، في ختام فعاليات الجمعة الـ 86، أن العام الجديد سيشكل انطلاقة جديدة لمسيرات العودة بشكلٍ شهري وفي المناسبات الوطنية.

ودعت جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة التي ستدشنها في ذكرى يوم الأرض، وإحياء الذكرى الثانية بتاريخ 30 آذار/مارس 2020.

وأضافت الهيئة: "تتواصل مسيرتكم المظفرة المكللة بإصراركم وعنادكم على مواصلة هذه المحطة النوعية والمتجددة، مهما غلت التضحيات وتكالبت عليها المؤامرات وحملات التشويه الممنهجة، لتمتزج هذه الملحمة النوعية التي نراها اليوم في ميادين العودة الخمسة بالدماء الزكية التي ارتقت في الحرب الإسرائيلية على القطاع عامي 2008-2009، لتبرهنوا وفائكم لوصية الشهداء والجرحى والأسرى، وتمسككم بهذه المسيرات خياراً لا رجعةً عنه، وأسلوباً نضالياً متطوراً ومتوسعاً في سياق نضالنا الطويل لانتزاع حقوقنا الوطنية العادلة.

وأكدت الهيئة، أن العام المقبل يشكل انطلاقة جديدة للمسيرات بشكلٍ شهري وفي المناسبات الوطنية، وعلى أن تستمر الهيئة بحضورها في الميدان، وتبقى هيئاتها ولجانها كاملة في حالة تداعي من أجل مواصلة جهود تطوير اللجان وتصويب الأداء، وتفعيل لجان أخرى، ومتابعة الجرحى، ووضع خطة إعلامية وقانونية عبر تسليط الضوء على جرائم الاحتلال بحق المدنيين، وتوثيق هذه الجرائم، ووضعها في خدمة جهود المحكمة الجنائية الدولية التي ستبدأ تحقيقاً في جرائم الاحتلال المرتكبة على شعبنا، كما ستتابع جهود توسيع الهيئة وتطويرها على مساحة الوطن المحتل وتواجد شعبنا. 

وأكملت: "ستواصل الهيئة دورها على المستوى الوطني في كافة الجهود الوطنية لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، والتصدي لمخططات الاحتلال والمؤامرات التصفوية، وستواصل نقل تجربتها الوطنية الوحدوية الرائدة على امتداد الوطن المحتل وفي الشتات لتجسيد وحدة الأرض والدم والمصير". 

ودعت الهيئة، جماهير شعبنا في الوطن والشتات إلى الالتحام مع مسيرات العودة التي ستدشنها الهيئة في ذكرى يوم الأرض وإحياء الذكرى الثانية بتاريخ 30/3/2020 والتي ستكون انطلاقة نوعية جديدة للمسيرات أكثر زخماً وحضوراً جماهيرياً وأشكالاً إبداعية، وستواصل الهيئة التشبيك مع مختلف لجان التضامن حول العالم لنجاح الفعاليات الدولية المتزامنة في هذا اليوم.

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