عربي

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر
رام الله - دنيا الوطن
نفى المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء المصري، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، عن تفشي فيروس إنفلونزا الطيور، في مزارع الدواجن.

ووفق ما ذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، فقد تواصل المركز مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت صحة تلك الأنباء تماما، مؤكدة أنه لا صحة لتفشي فيروس " إنفلونزا الطيور" بمزارع الدواجن، وأن موقف المزارع آمن تماما.

وشدد المنشور الخاص بمجلس الوزراء على "رفع درجة الأمان الحيوي بكل المزارع لضمان عدم خروج أي دواجن من المزارع إلا عقب فحصها في المعامل والتأكد من خلوها من أي أمراض".

وأشار إلى أنه تم اتخاذ عدة إجراءات وقائية ضد فيروس "إنفلونزا الطيور" سواء كانت بالمزارع أو الطيور الريفية، تشمل إطلاق حملة التحصينات ضد فيروس " إنفلونزا الطيور" والأمراض الوبائية، والتي أسفرت عن تحصين أكثر من مليوني طائر خلال تشرين الثاني/ نوفمبر، فضلا عن إصدار شهادات الأمان الحيوي للمزارع التي يجرى التأكد من مطابقتها لشروط الأمان الحيوي، وبلغ إجمالي عدد المزارع التي جرت معاينتها 2017 مزرعة.

أخبار ذات صلة

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

المصارف اللبنانية تحتجز رواتب الموظفين

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة

مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة

شاهد: أحمد حلس يُعلن إحياء حركة فتح ذكرى انطلاقتها الـ 55

شاهد: أحمد حلس يُعلن إحياء حركة فتح ذكرى انطلاقتها الـ 55

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

السلطات المغربية تسجن ناشطًا بتهمة إهانة الملك

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: حزب الله ينشر صور 2019 ويُعلق: الجيش الصهيوني نائم

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ&#34;إسرائيل&#34; في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو