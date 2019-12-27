30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أدى نحو 30 ألف مصل من أبناء الشعب الفلسطيني، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



وأفاد مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس وشؤون المسجد الأقصى عزام الخطيب، بأن الفلسطينيين أدوا الصلاة، رغم الإجراءات المشددة التي فرضتها شرطة الاحتلال في محيط المسجد وعلى بواباته، وفق ما نقلت وكالة (وفا).