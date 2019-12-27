الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، الشاب نصر الله الأعور من بلدة سلوان، بالقدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن شرطة الاحتلال اعتقلت الشاب أثناء تواجده في مقبرة باب الرحمة، الملاصقة لسور المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشرقية.