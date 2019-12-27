شؤون فلسطينية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية
اللواء جبريل الرجوب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب، أن اللجنة الأولمبية هي مظلة كافة الاتحادات الرياضية والضابط الحصري لإيقاعها.

جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، الـ 11، الذي عقد أمس الخميس، في مقر الأولمبية بالبيرة، برئاسته، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي، والوزير عصام القدومي، أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بالإضافة إلى أمين عام اللجنة الأولمبية وكادر العمل.

وقال الرجوب، حسب بيان صدر إعلام اللجنة الأولمبية، اليوم الجمعة: "آمل أن يكون أحد مخرجات الاجتماع له علاقة بآلية العمل التطويرية للعام الجديد، خاصة فيما يتعلق بمأسسة جميع الاتحادات المنضوية تحت لواء اللجنة الأولمبية".

وأضاف: "على الاتحادات أن تضع استراتيجية وأهداف واضحة لها علاقة بنشر الألعاب ذات الصلة بكل اتحاد، والعمل على تطويرها وتنظيم رزنامة وطنية، تشمل تنظيم المسابقات، وإقرار الآليات حول المشاركة الخارجية".

وتابع: "في نهاية العام 2020، سيكون لدينا انتخابات جديدة للاتحادات، ونطمح خلال الدورة الأولمبية المقبلة، أن يكون لدينا رؤية واضحة وكادر مؤهل قادر على تحقيق الأهداف المنشودة".

وشدد على ضرورة الابتعاد عن الأجندات الشخصية، والانتماءات الجغرافية والسياسية، وذلك لضمان ديمومة العمل الرياضي على قاعدة وطنية تشمل شقي الوطن والشتات.

وقال الرجوب: الرياضة تحظى باحترام رسمي وشعبي، يحتم علينا العمل وفق قواعد مهنية وفنية للحفاظ على المكتسبات الموجودة، والنزوع نحو الاستراتيجيات التطويرية.

ولفت إلى أهمية تضافر جهود العاملين في القطاع الرياضي، وتعزيز دور العمل التطوعي، داعياً الاتحادات إلى إقرار البرنامج الفنية المطلوبة، ونشر الألعاب وتطويرها، وحمايتها بالآليات والأنظمة التي تتسق مع القوانين الدولية والقارية.

وأشار إلى أهمية الجانب الفني في الجانب التطويري، الذي يفضي إلى بناء مدربين ولاعبين مؤهلين، قادرين على المنافسة قارياً دولياً.

وتم خلال الاجتماع استعراض خطط الاتحادات الرياضية للعام المقبل، وخطة عمل اللجنة الأولمبية، وعرض الهيكلية التنظيمية للعاملين كافة في المؤسسة على مستوى الوطن.

وقدمت دائرة العلاقات الدولية شرحاً حول المشاركة الفلسطينية في الألعاب الأولمبية، والمعايير المطلوبة لترشيح اللاعبين.

وجرى الاطلاع على آخر المستجدات بخصوص جاهزية المحكمة الوطنية الرياضية للانطلاق بمهامها القانونية الخاصة بالرياضيين والأندية والاتحادات، والبت بالنزاعات والقضايا الخاصة بالمجال الرياضي.

كما تم مناقشة الهيكل التنظيمي للأكاديمية الأولمبية الوطنية الفلسطينية للرياضة، التي ستؤدي دوراً محورياً في عملية التطوير من خلال تنظيم مختلف الدورات الفنية والإدارية لكافة الاتحادات.

وأشاد المكتب التنفيذي باتحاد كرة السلة الذي اكتسب ملعبه البيتي، وسيخوض المنتخب الوطني تصفيات كأس آسيا للمرة الأولى على ملعبه، كما تقرر إعادة النظر في تشكيل اتحاد المواي تاي وتركيز وجوده بالاتحاد العسكري.

وتقرر أيضاً خلال الاجتماع النظر بوقف كافة المشاركات الخارجية، ما لم يتم المصادقة رسمياً عليها من المكتب التنفيذي.

وتم تكليف الأمانة العامة بمتابعة وتقييم المشاركة المقبلة في دورة الألعاب الشاطئية المقررة في الصين بشهر تشرين الأول المقبل.

ومن المقرر أن يواصل أعضاء المكتب التنفيذي خلال اليومين المقبلين النقاشات لإقرار الخطط التنفيذية للعام 2020.

أخبار ذات صلة

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري يُطالب باعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة

الخضري يُطالب باعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

يديعوت: وزير الجيش الإسرائيلي سيوافق على إدخال آلاف العمال من غزة

يديعوت: وزير الجيش الإسرائيلي سيوافق على إدخال آلاف العمال من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

الجمعة الاخيرة في العام.. استعدادات بغزة للمشاركة بالجمعة الـ 86 لمسيرات العودة

الجمعة الاخيرة في العام.. استعدادات بغزة للمشاركة بالجمعة الـ 86 لمسيرات العودة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان