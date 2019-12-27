بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

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رام الله - دنيا الوطن

بدأ الفلسطينيون بغزة في التوافد، عصر اليوم الجمعة، الى أربع مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.



ووصل الفلسطينيون تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة السادسة والثمانين والتي تحمل عنوان: "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية".



واستثنت الهيئة العليا للمسيرات مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة من المشاركة في المسيرات لسوء الاحوال الجوية وعدم تمكن المواطنين من الوصول اليه.



ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته مقابل مخيمات العودة فيم اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المشاركين في مخيم العودة شرق خانيونس.



وتعد هذه الجمعة الاخيرة هذا العام ومن المقرر توقف المسيرات خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على ان تستأنف عند الحاجة وفي المناسبات الوطنية بدءا من الثلاثين من مارس ذكري يوم الارض والذكري السنوية الثالثة لانطلاق المسيرات.