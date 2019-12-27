شؤون فلسطينية

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة
رام الله - دنيا الوطن
بدأ الفلسطينيون بغزة في التوافد، عصر اليوم الجمعة، الى أربع مخيمات على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار.

ووصل الفلسطينيون تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار والتي دعت المواطنين للمشاركة في الجمعة السادسة والثمانين والتي تحمل عنوان: "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية".

واستثنت الهيئة العليا للمسيرات مخيم العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة من المشاركة في المسيرات لسوء الاحوال الجوية وعدم تمكن المواطنين من الوصول اليه.

ونشر جيش الاحتلال المزيد من قواته مقابل مخيمات العودة فيم اطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز صوب المشاركين في مخيم العودة شرق خانيونس.

وتعد هذه الجمعة الاخيرة هذا العام ومن المقرر توقف المسيرات خلال الاشهر الثلاثة المقبلة على ان تستأنف عند الحاجة وفي المناسبات الوطنية بدءا من الثلاثين من مارس ذكري يوم الارض والذكري السنوية الثالثة لانطلاق المسيرات.

أخبار ذات صلة

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

بينت يوعز بنقل تسجيل المستوطنين بالضفة لوزارة القضاء بدلًا من الإدارة المدنية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

الرجوب: اللجنة الأولمبية الضابط الحصري لإيقاع الاتحادات الرياضية

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الخضري يُطالب باعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة

الخضري يُطالب باعادة تشغيل الممر الآمن بين غزة والضفة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

يديعوت: وزير الجيش الإسرائيلي سيوافق على إدخال آلاف العمال من غزة

يديعوت: وزير الجيش الإسرائيلي سيوافق على إدخال آلاف العمال من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

30 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة في الأقصى رغم إجراءات الاحتلال

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

الاحتلال يعتقل شابًا وسط القدس

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

بدء توافد المتظاهرين في مسيرات العودة على حدود غزة

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

الجمعة الاخيرة في العام.. استعدادات بغزة للمشاركة بالجمعة الـ 86 لمسيرات العودة

الجمعة الاخيرة في العام.. استعدادات بغزة للمشاركة بالجمعة الـ 86 لمسيرات العودة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

حقيقة انتشار إنفلونزا الطيور في مصر

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان