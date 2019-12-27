إصابات جراء قمع الاحتلال للمشاركين بمسيرة كفر قدوم

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الاجانب بالاختناق الشديد بعد اعتداء جيش الاحتلال على المشاركين في مسيرة كفر قدوم الاسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما والتي خرجت دعما ومساندة للقيادة في معركتها الدبلوماسية ضد الاحتلال.



وافادت مصادر محلية ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدد من الياتها وجنودها المشاة من اكثر من اتجاه واطلقوا وابلا كثيفا من قنابل الغاز والصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط مما ادى الى وقوع عشرات الاصابات بالاختناق عولجوا ميدانيا في مركز اسعاف القرية.



وذكرت المصادر ان كمينا فاشلا حاول جنود الاحتلال تنفيذه عبر محاصرة الشبان بين المنازل السكنية الا انه تم كشفه دون تسجيل اية اعتقالات، مشيرة الى اندلاع مواجهات عنيفة تصدى خلالها الشبان للجنود بالحجارة ومنعوهم من التقدم باتجاه البلدة.



بدوره، افاد منسق المقاومة الشعبية والناطق الاعلامي في اقليم قلقيلية مراد شتيوي ان المئات من ابناء البلدة خرجوا رغم غزارة الامطار ابتهاجا بانتصارات القيادة التي كان اخرها قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات بفتح تحقيق بجرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني.