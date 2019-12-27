الزق: الرئيس عباس مرشح فتح الوحيد للانتخابات ولا خلافات داخل هيئات الحركة

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رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" صالح الزق، أن حركة فتح تصر على اجراء الانتخابات في كل الأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس و"تعمل ليل نهار مع المجتمع الدولي من اجل الضغط على الاحتلال للسماح باجرائها في مدينة القدس"، مؤكداً أنه لا مرسوم رئاسي لاجرائها قبل الحصول على ضمانات دولية بموافقة إسرائيل على اجرائها في مدينة القدس.



وطالب الزق في تصريح صحفي، الفصائل وعلى رأسها حركة "حماس" بإصدار موقف واضح يساند الموقف الفلسطيني الرسمي بهذا الخصوص.



وأكد الزق ان الرئيس محمود عباس هو مرشح الحركة الوحيد للانتخابات المقبلة و"هذا موقف موحد اتخذه المجلس الثوري خلال اجتماعه الأخير".



ونفي الزق وبشدة الاشاعات المغرضة التي تناولتها وتناقلتها بعض وسائل الاعلام حول وجود خلافات داخل هيئات الحركة، مؤكداً أن موقف الحركة موحد حول كل القضايا الداخلية والتنظيمية.



وحذر عضو المجلس الثوري من أن أي تطاول على القيادة وأعضاء اللجنة المركزية هو خط احمر وستجابهه الحركة بكل قوة.