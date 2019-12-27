مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة
رام الله - دنيا الوطن
يستمر المنخفض الجوي في غزارته، وضربه لعموم المناطق الفلسطينية، فما بين الرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، لم ينحسر، ولم تنتهِ قوته، فيما تساقطت صباحًا حبات البرد.
وننشر لكم أبرز ما نشره مواطنون فلسطينيون من مقاطع فيديو حول المنخفض، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
يستمر المنخفض الجوي في غزارته، وضربه لعموم المناطق الفلسطينية، فما بين الرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، لم ينحسر، ولم تنتهِ قوته، فيما تساقطت صباحًا حبات البرد.
وننشر لكم أبرز ما نشره مواطنون فلسطينيون من مقاطع فيديو حول المنخفض، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.
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