مشاهد من المنخفض الجوي في الضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنيستمر المنخفض الجوي في غزارته، وضربه لعموم المناطق الفلسطينية، فما بين الرياح الشديدة، والأمطار الغزيرة، لم ينحسر، ولم تنتهِ قوته، فيما تساقطت صباحًا حبات البرد.وننشر لكم أبرز ما نشره مواطنون فلسطينيون من مقاطع فيديو حول المنخفض، في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة.