راصدون: المنخفض الجوي مستمر ويشمل معظم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد راصدون جويون أن أمطار المنخفض الجوي لا تزال تهطل بغزارة في معظم مناطق الأراضي الفلسطينية.
وقال الراصد الجوي عمر نصار: "آخر صور الرادار تظهر تشكل سحب ركامية رعدية في مناطق شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس)، وأيضًا الأمطار تهطل في أجزاء متفرقة من جنوب الضفة".
وأضاف نصار: "عاصفة بردية قوية تضرب مدينة قلقيلية ومحيطها بغزارة عالية وصلت 85 ملم/ ساعة"، كما تشكلت سحب ركامية قوية جداً ضربت قلقيلية ومحيطها بهطولات فيضانية وبردية مرفقة بعواصف رعدية عنيفة، موضحًا أنه ستستمر لفترة ليست بسيطة.
وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "وفق صور الرادار والأقمار الصناعية، فإن الأمطار تهطل بغزارة فوق أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وشمال ووسط قطاع غزة".
أكد راصدون جويون أن أمطار المنخفض الجوي لا تزال تهطل بغزارة في معظم مناطق الأراضي الفلسطينية.
وقال الراصد الجوي عمر نصار: "آخر صور الرادار تظهر تشكل سحب ركامية رعدية في مناطق شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس)، وأيضًا الأمطار تهطل في أجزاء متفرقة من جنوب الضفة".
وأضاف نصار: "عاصفة بردية قوية تضرب مدينة قلقيلية ومحيطها بغزارة عالية وصلت 85 ملم/ ساعة"، كما تشكلت سحب ركامية قوية جداً ضربت قلقيلية ومحيطها بهطولات فيضانية وبردية مرفقة بعواصف رعدية عنيفة، موضحًا أنه ستستمر لفترة ليست بسيطة.
وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "وفق صور الرادار والأقمار الصناعية، فإن الأمطار تهطل بغزارة فوق أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وشمال ووسط قطاع غزة".
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