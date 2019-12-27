راصدون: المنخفض الجوي مستمر ويشمل معظم المناطق الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد راصدون جويون أن أمطار المنخفض الجوي لا تزال تهطل بغزارة في معظم مناطق الأراضي الفلسطينية.



وقال الراصد الجوي عمر نصار: "آخر صور الرادار تظهر تشكل سحب ركامية رعدية في مناطق شمال الضفة الغربية (جنين، طولكرم، قلقيلية، نابلس)، وأيضًا الأمطار تهطل في أجزاء متفرقة من جنوب الضفة".



وأضاف نصار: "عاصفة بردية قوية تضرب مدينة قلقيلية ومحيطها بغزارة عالية وصلت 85 ملم/ ساعة"، كما تشكلت سحب ركامية قوية جداً ضربت قلقيلية ومحيطها بهطولات فيضانية وبردية مرفقة بعواصف رعدية عنيفة، موضحًا أنه ستستمر لفترة ليست بسيطة.



وقال الراصد الجوي ليث العلامي: "وفق صور الرادار والأقمار الصناعية، فإن الأمطار تهطل بغزارة فوق أجزاء واسعة من الضفة الغربية، وشمال ووسط قطاع غزة".