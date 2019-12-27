رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

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رام الله - دنيا الوطن

قال يوسي كوهين، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، إن إيران تتصدر أولويات جهازه.



ونقلت القناة "السابعة"، عن لسان الجنرال يوسي كوهين، أن "طموح طهران النووي وترسيخ حضورها في المنطقة يتصدر أولويات جهاز الموساد، مضيفًا: "كوادر وعمال وفنيي جهاز الموساد يتعهدون بالحفاظ على أمن إسرائيل القومي".



وذكرت القناة أن الرئيس الإسرائيلي أقام حفل تكريم لعدد من كوادر جهاز المخابرات الإسرائيلي، في لقاء جمعه بالجنرال كوهين، حيث قال خلال الحفل: لا يوجد شيء مستحيل في قاموس الموساد.