شاهد: أحمد حلس يُعلن إحياء حركة فتح ذكرى انطلاقتها الـ 55

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أحمد حلس، أن حركته ذاهبة لاحياء ذكرى انطلاقتها الخامسة والخمسين مطلع العام 2020.وقال حلس في مقطع فيديو مصور وصل "دنيا الوطن": "على قاعدة الحرص وعلى قاعدة ممارسة حقوقنا أنا أطمئنكم بأننا ذاهبون لاحياء ذكرى انطلاقة فتح"، مضيفًا: "يشرفني أن أعلن أن احتفالنا سيكون عنوانه المحافظة على الوحدة الفلسطينية، وستكون رسالتنا في هذه الذكرى أن شعبنا واحد، له مصلحة واحدة في إقامة دولته المستقلة، وفي المحافظة على الدم الفلسطيني، والمصالح والحقوق الوطنية".وأضاف حلس: "لن نذهب إلى فتن وانما سنحاربها، واذا كان هناك من ضرورة لبذل الدماء، نحن من سيبذل الدماء حقنًا للدماء".وتابع: "ما دعالني لهذه الكلمة بأنه يُنسب لي في حقن الدماء العام الماضي، وأنا أريد الفضل لأصحابه، فصاحب هذا الفصل هم أبناء حركة فتح وقيادة فتح، الذين كان لي شرف أن أنطق باسمهم، وأن أعلن القرار باسمهم، ولكن حرصهم وحفاظهم على الدم الفلسطيني، دعاهم لاتخاذ هذا القرار".