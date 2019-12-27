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شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو

شاهد: ناشط سعودي يُعبّر عن حبه لـ"إسرائيل" في محادثة مصورة مع نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
نشر الناشط السعودي، محمد سعود، مقطع فيديو على حسابه بموقع (تويتر)، لاتصال هاتفي مصور له مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ويُظهر مقطع الفيديو، نتنياهو مبتسما مسرورا، يتجاذب أطراف الحديث مع الناشط السعودي محمد سعود عبر اتصال هاتفي بدأه بجملة "السلام عليكم محمد"، فرد عليه الناشط السعودي قائلاً: "نحبك كثيرا، ونتمنى أن تفوز في انتخابات حزب الليكود وأن تجلب السلام للشرق الأوسط".

وأضاف نتنياهو: "من المؤسف أنك لا تستطيع التصويت لأنك ستكون ليكودياً رائعاً".

ويعرف الناشط محمد سعود عن نفسه، على حسابه الشخصي، بأنه طالب في كلية الحقوق مقيم في الرياض ولا علاقة له بالسياسة، ويرفق التعريف الشخصي بصورتين لعلم السعودية وإسرائيل كغلاف لحسابه.

وكان النشاط السعودي، قد زار الكنيست الإسرائيلي، في شهر تموز/ يوليو الماضي، ثم زار بعدها المسجد الأقصى، وانتشر معقطع فيديو وثق قيام شبّان مقدسيين بطرده من باحات الأقصى؛ بسبب تلبيته دعوة وزارة الخارجية الإسرائيلية لزيارة الكنيست.

 

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