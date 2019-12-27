شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الجمعة، شابا من مخيم جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب كرم أبو عيطة، بعد اقتحامها مخيم جنين ومداهمة منزل ذويه وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي سياق متصل، كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط قرى وبلدات محافظة جنين، ونصبت الكمائن والحواجز بهدف اعتقال شبان تدعي انهم "مطلوبون لديها" خاصة غرب جنين وعلى طول شارع جنين- نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشابين أديب مصطفى سمودي، ومعاذ ابراهيم ابو الحسن، عقب اقتحام بلدة اليامون غرب جنين، ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما.

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