عاجل

  • حلس: ذاهبون لاحياء ذكرى انطلاقة حركة فتح الـ 55 مطلع العام 2020

دولي

انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين

انطلاق أول مناورات بحرية بين إيران وروسيا والصين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الناطق باسم الجيش الإيراني العميد، أبوالفضل شكارجي، أن مناورة بحرية مشتركة بين إيران والصين وروسيا ستنطلق يوم الجمعة ولمدة أربعة أيام في شمال المحيط الهندي وبحر عمان.

وأكد العميد شكارجي، في مؤتمر صحفي، أهمية المناورة قائلا: "المحيط الهندي وبحر عمان من المناطق التجارية المهمة عالميا، وإن الكثير من الدول مطلة عليها، لذلك فإن استقرار الأمن والسلام في هذه المنطقة الحيوية مهم جدا".

وتابع الناطق العسكري بالقول: "الجمهورية الإسلامية الايرانية أثبتت أنها وراء أمن واستقرار الممرات المائية الدولية وخاصة هذه المنطقة الحيوية"، مؤكدا أن هذه المناورة هي لتقوية وتنمية القدرات الدفاعية في هذه المنطقة.

ونوه شكارجي إلى أهداف المناورة الأخرى، قائلا: "إن هذه المناورة هي لتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل من إيران والصين وروسيا، وكذلك من أهدافها الأخرى مواجهة الإرهاب والقرصنة البحرية، مؤكدا أن منجزات هذه المناورة ستساعد جميع الدول في موجهة التحديات البحرية".

وأفاد سفير إيران الجديد في موسكو، كاظم جلالي، في وقت سابق بأن إيران وروسيا قد تقومان في المستقبل بإجراء مناورات عسكرية مشتركة، ليس فقط في البحر، ولكن على البر أيضا.

أخبار ذات صلة

رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

رئيس الموساد: إيران تتصدر أولوياتنا

زلزال يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

زلزال يضرب منطقة قريبة من مفاعل بوشهر الإيراني

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود

نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود

(معاريف): مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود

(معاريف): مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود

بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا

بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا

إسرائيل: 11 وفاة و100 مصاب جراء تفشي الإنفلونزا

إسرائيل: 11 وفاة و100 مصاب جراء تفشي الإنفلونزا

حريق في منيابوليس بأمريكا يشرد 250 شخصاً يوم عيد الميلاد

حريق في منيابوليس بأمريكا يشرد 250 شخصاً يوم عيد الميلاد

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

جيش الاحتلال يعتقل 3 شبان من جنين

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نيابة الجمهورية الصربية

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نيابة الجمهورية الصربية

&#34;كهرباء إسرائيل&#34; تتراجع عن قطع التيار الأسبوع المقبل

"كهرباء إسرائيل" تتراجع عن قطع التيار الأسبوع المقبل

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئاسة التونسية تُصدر بياناً عاجلاً رداً على أنباء التحالف مع تركيا

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة