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دولي

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية

مقتل 14 شخصًا في تحطم طائرة ركاب كازاخستانية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت السلطات المحلية في كازاخستان بمقتل 14 شخصا وإصابة 35 بينهم أطفال جراء سقوط طائرة تابعة لشركة الطيران الكازاخية كان على متنها 100 شخص بعد إقلاعها من مطار ألما تي.

وبحسب بيانات السلطات فإن الطائرة المنكوبة تابعة لشركة طيران "بيك أير" الكازاخية، وكانت متجهة من ألماتي إلى عاصمة كازاخستان نور سلطان، وعلى متنها 95 راكبا، و5 من أفراد الطاقم.

وقالت السلطات المحلية: إن "الطائرة المنكوبة سقطت بعد قليل من إقلاعها، إذ فقدت ارتفاعها خلال الإقلاع واصطدمت بسياج خرساني وبمبنى من طابقين، وبدأت عمليات الإنقاذ على الفور ولم يحدث حريق في مكان الحادث".

وقالت شركة "بيك أير" إن أسطولها يتكون من طائرات للرحلات المتوسطة من طراز "فوكر 100"، وقد تقرر بعد الحادث أن يتم وقف رحلات هذا النوع من الطائرات إلى أن يتم الكشف عن أسباب هذه الكارثة الجوية.

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