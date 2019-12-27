الجمعة الاخيرة في العام.. استعدادات بغزة للمشاركة بالجمعة الـ 86 لمسيرات العودة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

يتجهز الآلاف في قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ 30 آذار/ مارس من العام الماضي على الحدود الشرقية لغزة.



ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة للمشاركة الفعالة في جمعة "دماء الشهداء ترسم طريق الحرية" بمخيمات العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.



وأكدت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار على استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار، على المشاركة للوصول لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، إضافة إلى رفع الحصار وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 سنة.



وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة، مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن وسلام.