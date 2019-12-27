نتنياهو يفوز في انتخابات زعامة حزب الليكود

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، فوزه بالانتخابات التمهيدية لرئاسة حزب الليكود، ما يضمن له قيادة الحزب اليميني في الانتخابات المقررة في آذار/ مارس 2020.



وحصل نتنياهو بحسب النتائج الرسمية على ثقة 72.5%، فيما حصل خصمه غدعون ساعر على 27.5% فقط من مجمل الأصوات.



وأعلن حزب الليكود أمس أن نسبة المصوتين من أصحاب حق الاقتراع البالغ عددهم 116 ألف عضو بلغت 49%، وحصل نتنياهو على 41.782 صوتا، فيما حصل منافسه ساعر على 15.885 صوتا.



وقبل إعلان النتائج الرسمية بقليل، أعلن نتنياهو في تغريدة على (تويتر) عن فوزه في المنافسة على خصمه غدعون ساعر، وقال: "حققنا انتصار ضخما.. شكرا لأعضاء الليكود على الثقة والتأييد والمحبة بمساعدتكم سأقود الليكود لفوز كبير في الانتخابات القريبة وسنواصل قيادة دولة إسرائيل نحو إنجازات غير مسبوقة".