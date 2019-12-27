شؤون فلسطينية

كلمة مهمة للمتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" مساء اليوم

كلمة مهمة للمتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب شهداء الأقصى (لواء العامودي)، أن المتحدث باسمها "أبو محمد" سيلقي كلمة مهمة، مساء يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم (لواء العامودي) أبو محمد، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "انتظرونا في كلمة هامة لأبو محمد المتحدث العسكري باسم كتائب الأقصى لواء العامودي مساء اليوم".

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