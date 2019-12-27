طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل
الدينار الأردني: 4.91 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل
الجنيه المصري: 0.20 شيكل
جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:
الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل
الدينار الأردني: 4.91 شيكل
اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل
الجنيه المصري: 0.20 شيكل
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