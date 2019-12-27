طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي اليوم الجمعة على النحو التالي:



الدولار الأمريكي: 3.48 شيكل



الدينار الأردني: 4.91 شيكل



اليورو الأوروبي: 3.82 شيكل



الجنيه المصري: 0.20 شيكل