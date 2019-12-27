شؤون فلسطينية

تعرف على الحالة الجوية اليوم الجمعة

تعرف على الحالة الجوية اليوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات في مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.

أما يوم السبت، فيكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

ويوم الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولايطرأ تغير يذكر اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى  جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط  ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من خطر:

1-شدة سرعة الرياح.
2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.
3- خطر التزحلق على الطرقات.
4- تدني مدى الرؤيا الافقية.

أخبار ذات صلة

كلمة مهمة للمتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى &#34;لواء العامودي&#34; مساء اليوم

كلمة مهمة للمتحدث باسم كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" مساء اليوم

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

طالع أسعار الدولار مقابل الشيكل اليوم الجمعة

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

الرئاسة: الدعوة لإجراء الانتخابات دون القدس محاولة للالتفاف على الثوابت الفلسطينية

الرئاسة: الدعوة لإجراء الانتخابات دون القدس محاولة للالتفاف على الثوابت الفلسطينية

كاتس: سنعود إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة

كاتس: سنعود إلى سياسة الاغتيالات في قطاع غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

أبو بكر: زيارة عائلات المعتقلين المسيحيين رسالة بضرورة رحيل الاحتلال

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نيابة الجمهورية الصربية

النيابة العامة توقع مذكرة تعاون قضائي مع نيابة الجمهورية الصربية

رئيس جامعة الأزهر للطلبة المعتصمين: أنتم أبنائي ولن نتخلى عنكم

رئيس جامعة الأزهر للطلبة المعتصمين: أنتم أبنائي ولن نتخلى عنكم

أسرى فلسطين يُحذر من استشهاد الأسير السبعينى موفق عروق

أسرى فلسطين يُحذر من استشهاد الأسير السبعينى موفق عروق

الجبهة الديمقراطية تدعو لاستمرار مسيرات العودة

الجبهة الديمقراطية تدعو لاستمرار مسيرات العودة

منوعات

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

أحلام متهمة بتقليد أصالة.. ما علاقة ماجد المهندس؟

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: غادة عادل تتحدث عن علاقتها بمجدي الهواري بعد الانفصال

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم &#34;الفلوس&#34;

شاهد: تزاحم ومشاحنات بين الجمهور في العرض الأول لفيلم "الفلوس"

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: عزيزة جلال ترتبك على المسرح في اول حفل لها بعد 35 عام

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: بلقيس ترقص في الشارع بطريقة عفوية وتخطف الأنظار

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

شاهد: النعاس يغلب نادين نسيب نجيم في غرفة طفليها

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

سما المصري تدافع عن محمد صلاح بعد احتفاله بالكريسماس

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

محطة كندية تحذف مشهد دونالد ترامب من فيلم شهير

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ&#34;الكريسماس&#34;... ورسالة من جدتهما

حفيدتا هيفاء وهبي تحتفلان بـ"الكريسماس"... ورسالة من جدتهما

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

معلومات مفاجئة لأول مرة... سر اضطرار هيثم أحمد زكي للاختفاء مدة سنة

عربي

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل &#34;تطبيع&#34;.. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

برلماني أردني: اتفاقية الغاز مع إسرائيل "تطبيع".. والنواب يتّحِدُون مع الشعب لإسقاطها

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

الرئيس العراقي يضع استقالته تحت تصرف البرلمان

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة

شاهد: عاصفة قوية تضرب لبنان وتُسبب أضراراً كبيرة

الأسد يطمئن على صحة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعد تسممه بالقدس

الأسد يطمئن على صحة رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بعد تسممه بالقدس