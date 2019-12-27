تعرف على الحالة الجوية اليوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً وباردا الى شديد البرودة وماطرا على فترات في مختلف المناطق والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد احياناً، والرياح جنوبية غربية الى غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.



وهذه الليلة يكون الجو غائماً وشديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر مائجاً.



أما يوم السبت، فيكون الجو غائماً الى غائم جزئي وباردا الى شديد البرودة وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الامطار على مختلف المناطق ، والرياح جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.



ويوم الاحد، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.



أما يوم الاثنين، يكون الجو غائماً جزئياً الى صاف ولايطرأ تغير يذكر اخر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.



وحذرت دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين اليوم الجمعة من خطر:



1-شدة سرعة الرياح.

2- خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة.

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الافقية.