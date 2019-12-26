المفتي العام: الجمعة غرة شهر جمادى الأولى

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى أن يوم الجمعة الموافق 27 كانون الأول 2019م هو الأول من شهر جمادى الأولى لعام 1441هـ، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.