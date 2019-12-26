شؤون فلسطينية

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول

الرجوب يؤكد التزامه بتوصيات لجنة تقيم آداء المنتخب الوطني الأول
رام الله - دنيا الوطن
أكد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، التزامه بكل ما قدمته لجنة تقييم أداء المنتخب الوطني الأول من توصيات. جاء ذلك خلال الاجتماع الـ13 للمكتب التنفيذي للاتحاد الذي عقده في مقره ببلدة الرام، اليوم الخميس، برئاسة الرجوب، وحضور أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد.

وقال الرجوب، حسب بيان للاتحاد، إن هذا الاجتماع يجب أن يشكل انطلاقة للعام 2020 ترتكز على ثلاثة عناصر؛ وهي مأسسة الاتحاد بالشكل الذي يضمن وجود كادر مؤهل فنياً وإدارياً ووطنياً، إضافة إلى العمل بروح الفريق الواحد وعلى أساس التطوع واحترام الناس والانتماء للمؤسسة والرسالة وضرورة أن يكون ذلك واضحاً للجميع، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم اجراء تقييم ومراجعة لكافة الكوادر العاملة في الاتحاد، وأخيراً، توحيد السياسات المالية والإدارية والتسويقية والفنية لكافة المؤسسات الرياضية والشبابية والكشافة. 

واستمع أعضاء مجلس الاتحاد لعرض تقرير لجنة تقييم المنتخب الوطني الأول وتوصياتها، وفي هذا السياق أكد الرجوب أن هذه اللجنة شُكلت بهدف إجراء مراجعة للمرحلة السابقة واستخلاص العبر منها، مشددا على أنها لا تستهدف أحدا، وأن المكتب التنفيذي للاتحاد ملتزم بكل ما قدمته اللجنة من توصيات.

وتقرر، وفق بيان الاتحاد، تشكيل لجنة لدراسة توصيات لجنة التقييم، والاشراف على تنفيذها، ضمت في عضويتها أعضاء المكتب التنفيذي عصام قشطة، وسوزان شلبي، ويوسف لافي، على أن تباشر علمها مطلع العام المقبل.

كما تقرر إحالة توصيات اللجنة الخاصة بمباراة جبل المكبر ومركز بلاطة للجنة المكلفة بتنفيذ توصيات لجنة تقييم المنتخب الوطني، لدراسة التوصيات واتخاذ القرار المناسب.

كما اطلع المجتمعون على تقرير لجنة الإحاطة الخاصة بملعب جمال غانم في طولكرم، حيث تقرر خلال الاجتماع إعادة اعتماده ملعبا بيتيا لنادي ثقافي طولكرم، ومركز طولكرم.

وتقرر خلال الاجتماع، تعيين سوزان شلبي قائما بأعمال أمين عام الاتحاد، خلفا للأمين العام السابق يوسف لافي الذي انتهت فترة انتدابه، حيث وجه الرجوب الشكر للافي على جهوده خلال الفترة التي شغل فيها منصب الأمين العام للاتحاد.

كما تم الاتفاق على عقد اجتماع الجمعية العامة للاتحاد مطلع شهر شباط/ فبراير المقبل.




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