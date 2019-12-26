مواجهات مع الاحتلال على مُفترق بلدة عرابة جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت، مساء اليوم الخميس، مواجهات بين شبان، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب نصبها حاجزاً عسكرياً على مفترق بلدة عرابة جنوب جنين.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، نصبت حاجزاً عسكرياً على شارع جنين- نابلس بالقرب من مفترق بلدة عرابة، وأوقفت المركبات، وودققت في هويات المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال، قنابل الغاز المسيل للدموع، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).