دولي

(معاريف): مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود

(معاريف): مخالفات خطيرة في انتخابات الليكود
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، عن وجود مخالفات خطيرة في الانتخابات التمهيدية لقيادة حزب (الليكود). 

وأوضحت الصحيفة، حدوث مخالفات كبيرة، في مقر ساعر، في الانتخابات التمهيدية لقيادة الليكود، حيث مُنع بعض المراقبين من الدخول للمراكز. 

وأشارت الصحيفة، إلى أن العديد من الناخبين، عادوا إلى بيتوهم، بسبب تأخير افتتاح بعض مراكز الاقتراع.

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