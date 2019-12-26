بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا الملف الإيراني والأوضاع في سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، قضية إيران ومستجدات الأزمة السورية.



وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيل، في بيان، بأن نتنياهو تحدث، اليوم الخميس، هاتفيا مع بوتين، و"بحث معه الملف الإيراني والأوضاع في سوريا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وطرح رئيس الوزراء الإسرائيلي مجددا، حسب البيان، طلبه للإفراج عن المواطنة الإسرائيلية، نعاما يساسخار، المعتقلة في روسيا.



كما هنأ بوتين من طرفه نتنياهو بمناسبة حلول عيد الأنوار "الحانوكا"، بينما هنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي الرئيس الروسي بمناسبة حلول عيد رأس السنة.



من جانبه، أكد الكرملين أن الاتصال، الذي أجري بمبادرة من قبل الجانب الإسرائيلي، تناول بحث "المواضيع الحيوية للأجندة الإقليمية إضافة إلى عدد من قضايا العلاقات الثنائية في سياق الزيارة المخطط لها للرئيس الروسي إلى إسرائيل في يناير 2020".